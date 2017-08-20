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تسليم 25 شقة سكنية لأسر عشوائيات منشية فؤاد في كفر الشيخ

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تسليم 25 شقة سكنية لأسر عشوائيات منشية فؤاد في كفر الشيخ تسليم 25 شقة سكنية لأسر عشوائيات منشية فؤاد في كفر الشيخ

التحرير

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تسلم 25 من أهالي منشية فؤاد البحرية بمدينة كفر الشيخ عقود وحدات سكنية تم تخصيصها لهم عقب إجراء قرعة علنية بديوان عام المحافظة؛ تمهيدا لإزالة تلك المنطقة العشوائية على شريط السكة الحديد بجانب مزلقان أبو تماده.

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كان اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارًا بتسليم 25 شقة لأسر منشية فؤاد البحرية، وكلف المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، بإجراء قرعة للمستفيدين من تسليم تلك الوحدات السكنية.

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حضر مراسم القرعة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، المهندس علي عبد الستار مساعد المحافظ لمنطقة وسط، والمحاسب هشام درويش، مدير عام الإدارة المالية بالمحافظة.

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التحرير

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