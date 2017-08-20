أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

سفر 5605 حجاج للسعودية عبر ميناء نويبع في أسبوع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سفر 5605 حجاج للسعودية عبر ميناء نويبع في أسبوع

01:50 م الأحد 20 أغسطس 2017

سفر 5605 حجاج للسعودية عبر ميناء نويبع في أسبوع

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع استقبل، اليوم الأحد، العبارة سينا وعلى متنها 331 راكبًا، فيما غادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 439 حاجًا.

وأضاف ملاك يوسف، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه بتوديع الفوج السابع وصل عدد الحجاج المغادرين للأراضي المقدسة لـ5605 حجاج، على متن العبارتين "برنسيسة" و"سينا"، ورافقهم 130 أتوبيس تقلهم في الأراضي الأردنية والسعودية وصولًا إلى المدينة المنورة.

في سياق آخر، غادرت السفينتان "أمانة" و"القاهرة"، ميناء سفاجا وعلى متنهما 2804 راكبًا، منهم 2581 عمالة خدمة الحجاج و13 سيارة.

كما شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة "الرياض" وعلى متنها 1171 راكبًا من العمالة الموسمية العائدة من دول الخليج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير أمن بورسعيد يودع حجاج القرعة

    أخبار

  • ميناء نويبع يستعد لمغادرة 976 حاجا إلى الأراضي المقدسة

    أخبار

  • مغادرة 556 حاجا من الفوج الرابع لحجاج البر بميناء نويبع

    أخبار

  • 2276 حاجًا يغادرون ميناء نويبع

    أخبار

إعلان

12ccefb8af.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة