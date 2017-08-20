سفر 5605 حجاج للسعودية عبر ميناء نويبع في أسبوع

السويس - حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع استقبل، اليوم الأحد، العبارة سينا وعلى متنها 331 راكبًا، فيما غادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 439 حاجًا.

وأضاف ملاك يوسف، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أنه بتوديع الفوج السابع وصل عدد الحجاج المغادرين للأراضي المقدسة لـ5605 حجاج، على متن العبارتين "برنسيسة" و"سينا"، ورافقهم 130 أتوبيس تقلهم في الأراضي الأردنية والسعودية وصولًا إلى المدينة المنورة.

في سياق آخر، غادرت السفينتان "أمانة" و"القاهرة"، ميناء سفاجا وعلى متنهما 2804 راكبًا، منهم 2581 عمالة خدمة الحجاج و13 سيارة.

كما شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة "الرياض" وعلى متنها 1171 راكبًا من العمالة الموسمية العائدة من دول الخليج.