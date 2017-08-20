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إحالة 78 من العاملين بمستشفى الشهداء بالمنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 78 من العاملين بمستشفى الشهداء بالمنوفية للتحقيق

01:44 م الأحد 20 أغسطس 2017

إحالة 78 من العاملين بمستشفى الشهداء بالمنوفية للتحقيق

مستشفى الشهداء المركزي

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة 78 من العاملين بمستشفى الشهداء المركزي للتحقيق .

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة على المستشفى، وتبين ترك 35 طبيبًا و43 ممرضًا وإداريًّا العمل في الأوقات الرسمية دون التوقيع بالانصراف.

وأصدر بيومي، تعليماته بشأن ضرورة انتظام سير العمل والقيام على خدمة المرضى والاهتمام بهم على أكمل وجه.

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