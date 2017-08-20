إحالة 78 من العاملين بمستشفى الشهداء بالمنوفية للتحقيق
إحالة 78 من العاملين بمستشفى الشهداء بالمنوفية للتحقيق
01:44 م الأحد 20 أغسطس 2017
مستشفى الشهداء المركزي
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إحالة 78 من العاملين بمستشفى الشهداء المركزي للتحقيق .
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة على المستشفى، وتبين ترك 35 طبيبًا و43 ممرضًا وإداريًّا العمل في الأوقات الرسمية دون التوقيع بالانصراف.
وأصدر بيومي، تعليماته بشأن ضرورة انتظام سير العمل والقيام على خدمة المرضى والاهتمام بهم على أكمل وجه.
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