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ضبط 12 طن سكر استولى عليها مدير أحد فروع "المصرية" بالأقصر

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مصراوي Masrawy

ضبط 12 طن سكر استولى عليها مدير أحد فروع "المصرية" بالأقصر

01:39 م الأحد 20 أغسطس 2017

ارشيفيه

الأقصر - محمد محروس:

ضبطت مباحث بالأقصر، اليوم الأحد، 12 طن سكر، جرى الاستيلاء عليها من قِبل "م.ر" مدير فرع الشركة المصرية 2000 بمركز ومدينة أرمنت.

وقال المقدم محمد فاضل، رئيس مباحث تموين الأقصر "إنه خلال حملة تفتيشية على عدد من المجمعات الاستهلاكية، رصدت اللجنة نقص 12 طن سكر غير معبأ بفرع الشركة المصرية 2000 بمركز ومدينة أرمنت، وبسؤال مدير الفرع، تبين أنه تم منح عدد 12 طن سكر لمسئول التعبئة، دون إثباتها في الدفاتر".

تحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن ذلك.

وفي السياق ذاته، تُكثف مباحث تموين الأقصر، حملاتها التفتيشية لضبط الأسواق وأسعار المنتجات المختلفة بالمجمعات الاستهلاكية لمنع تلاعب التجار بالأسعار.

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