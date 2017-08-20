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روحاني: إيران تريد حماية الاتفاق النووي من الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

روحاني: إيران تريد حماية الاتفاق النووي من الولايات المتحدة

01:56 م الأحد 20 أغسطس 2017

روحاني: إيران تريد حماية الاتفاق النووي من الولايات المتحدة

الرئيس الإيراني حسن روحاني

(أ ف ب):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة القاها في مجلس الشورى الأحد، أن ايران جعلت حماية الاتفاق النووي المعقود في 2015 من "العدو" الأمريكي أولوية بالنسبة لها.

واضاف روحاني الذي دافع عن انجازات وزير الخارجية جواد ظريف، أن "الواجب الاساسي لوزارة الشؤون الخارجية هو الدفاع عن الاتفاق النووي ومنع الولايات المتحدة من النجاح" في سياستها.

وقال إن "الذي يدافع عن الاتفاق النووي، يقاوم الأعداء والولايات المتحدة واسرائيل وبعض البلدان الصغيرة في المنطقة التي تعرقل" تطبيقه.

وأعلن روحاني الاسبوع الماضي أن إيران يمكن أن تتخلى عن الاتفاق النووي إذا ما واصلت الولايات المتحدة سياسة "العقوبات والضغوط".

وينص الاتفاق النووي الذي عقد في يوليو 2015 بين طهران والقوى العظمى، على أن تقصر إيران برنامجها النووي على الاستخدام المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ، الرافضة لهذا الاتفاق الذي ابرم في عهد باراك اوباما، فرضت مجموعة من العقوبات القانونية والمالية على ايران، لا علاقة لها بالأنشطة النووية وانما تقول أنها بسبب برنامج الصواريخ.

وأكدت إيران ان هذه العقوبات الجديدة، وكذلك القانون الذي اقره الكونجرس الامربكي، تنتهك الاتفاق النووي.

وكان روحاني حذر من انه إذا ارادت الولايات المتحدة "العودة إلى هذه الأساليب، سوف نعود بالتأكيد وخلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى الوضع (السابق) ولكننا سنكون أقوى بكثير".

يصوت مجلس الشورى الأحد على الثقة بالوزراء الذين سماهم الرئيس روحاني بعد مناقشات استمرت اياما.

هذا المحتوى من

AFP

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