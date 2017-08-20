أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

روسيا تكثف تحقيقاتها في الاعتداء الذي تبناه داعش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

روسيا تكثف تحقيقاتها في الاعتداء الذي تبناه داعش

01:32 م الأحد 20 أغسطس 2017

روسيا تكثف تحقيقاتها في الاعتداء الذي تبناه داعش

عناصر الانقاذ الروس يحملون مصابا اثر حادث اعتداء ف

موسكو (أ ف ب)
أكدت روسيا الأحد أن هيئة عليا تتولى التحقيق في عملية طعن أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بجروح وتبناها تنظيم داعش في شمال البلاد، في وقت تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالاعتداء.وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء الذي وقع في مدينة سورغوت إلى جانب الهجمات التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا في إسبانيا، واصفا المنفذين بأنه "من جنود الدولة الإسلامية".جرى المنفذ الملثم بالاسود في شوارع المدينة الواقعة على بعد 2100 كلم شمال شرق موسكو صباح السبت وراح يطعن المارة بشكل عشوائي على ما يبدو قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا.وبعد أن اعتبرت أن الدوافع الإرهابية "ليست الفرضية الأساس"، فتحت روسيا تحقيقا جنائيا مرتبطا بالقتل العمد دون أن تعلق رسميا على إعلان تنظيم داعش.وأفاد بيان الأحد للجنة التحقيق الروسية، التي تتولى الجرائم الكبرى، أنه "نظرا لرد الفعل الشعبي الواسع"، فإن رئيسها الكسندر باستريكن وضع القضية مباشرة تحت سلطة جهازها المركزي في موسكو.وقال المحققون إنهم قاموا بعمليات بحث في منزل المهاجم فيما يحاولون معرفة ظروفه و"دافعه".وأضافت اللجنة أن منفذ الاعتداء من مواليد عام 1998، بعدما كانت ذكرت أنه من مواليد 1994.ووصفت تقارير إعلامية غير مؤكدة السبت المهاجم بأنه شخص يبلغ من العمر 19 عاما ويتحدر والده من داغستان في منطقة شمال القوقاز الروسية والتي يشكل المسلمون غالبية سكانها.وأظهر تسجيل مصور نشرته صحيفة "ازفستيا" على موقعها الإلكتروني الأحد المهاجم ملقى على الأرض بلباس أسود ولف شيء أحمر حول خصره.وبثت قناة "ان تي في" تسجيلا صوره أحد الشهود يظهر شرطيا يطارد المهاجم ويطلق النار على رأسه على ما يبدو، قبل أن يسقط على الأرض.وأفاد المحققون في وقت سابق أنهم ينظرون في مسألة إن كان المهاجم يعاني من "اضطرابات نفسية محتملة".ولا تزال حالة أحد ضحايا الاعتداء خطرة فيما أوضاع الباقين مستقرة، بحسب المحققين.وفي وقت متأخر من السبت، زارت حاكمة الإقليم ناتاليا كاماروفا المصابين في المستشفى، مؤكدة أن أحد الضحايا بين الحياة والموت.أسفر اعتداء استهدف مترو سان بطرسبورغ في الثالث من أبريل وارتكبه شخص من قرغيزستان يحمل الجنسية الروسية عن مقتل 15 شخصا.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تلعفر العراقية محور الحرب والنفوذ

    أخبار

  • إطلاق سراح الكاتب الألماني دوغان أخانلي تم بشروط

    أخبار

  • الأسد: ستُكتب فصولا في التاريخ عن اصدقائنا روسيا وإيران

    أخبار

  • الجيش اللبناني يواصل عملية "فجر الجرود" ضد داعش بشرق البلاد

    أخبار

إعلان

7dd3122020.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة