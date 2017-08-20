أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط خادمة أوغندية لسرقتها مشغولات ذهبية بمنطقة الشروق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط خادمة أوغندية لسرقتها مشغولات ذهبية بمنطقة الشروق

01:45 م الأحد 20 أغسطس 2017

ضبط خادمة أوغندية لسرقتها مشغولات ذهبية بمنطقة الشروق

ضبط خادمة أوغندية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:ضبطت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الأحد، خادمة أوغندية الجنسية لسرقتها مشغولات ذهبية من منزل صاحبة شركة بمنطقة الشروق.وكان قد تلقى ضباط قسم شرطة الشروق، بلاغا من، نهاد محمد، 51 سنة، صاحبة شركة عقارات، باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن "2 خاتم، توينز، سلسلة" وحقيبة مكياج، وهاتف محمول ماركة أي فون 5، وعدد 4 نظارات شمسية، استشوار شعر من داخل مسكنها.واتهمت مُقدمة البلاغ في ذلك مخدومتها "كلثوم.ن"، أوغندية الجنسية، 34 سنة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي تترد عليها المتهمة تم عن ضبطها.وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال عملها كخادمة طرف المجني عليها، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وبعرض المضبوطات على المجني عليها تعرفت عليها واتهمها بالسرقة.حُرر عن ذلك مُلحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عاطل وشقيقته يحولان منزلهما إلى مصنع لتعبئة مخدر الفودو بحدائق القبة

    أخبار

  • 150جنيها توقع موظفًا بقسم الطالبية في "كمين" وكيل نيابة مرور فيصل

    أخبار

  • شهامة "سايس".. تدخل لفض مشاجرة فسقط قتيلاً بالخرطوش

    أخبار

  • نرمين تطلب الخلع: "جوزي عينه زايغة وبيبصبص للستات"

    أخبار

إعلان

032e1aa09c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة