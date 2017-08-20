ضبط خادمة أوغندية لسرقتها مشغولات ذهبية بمنطقة الشروق 01:45 م الأحد 20 أغسطس 2017

ضبط خادمة أوغندية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:ضبطت أجهزة أمن القاهرة، اليوم الأحد، خادمة أوغندية الجنسية لسرقتها مشغولات ذهبية من منزل صاحبة شركة بمنطقة الشروق.وكان قد تلقى ضباط قسم شرطة الشروق، بلاغا من، نهاد محمد، 51 سنة، صاحبة شركة عقارات، باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن "2 خاتم، توينز، سلسلة" وحقيبة مكياج، وهاتف محمول ماركة أي فون 5، وعدد 4 نظارات شمسية، استشوار شعر من داخل مسكنها.واتهمت مُقدمة البلاغ في ذلك مخدومتها "كلثوم.ن"، أوغندية الجنسية، 34 سنة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي تترد عليها المتهمة تم عن ضبطها.وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حال عملها كخادمة طرف المجني عليها، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وبعرض المضبوطات على المجني عليها تعرفت عليها واتهمها بالسرقة.حُرر عن ذلك مُلحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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