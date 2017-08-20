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إخماد حريق بشقة مدير مبيعات بشركة اتصالات في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

إخماد حريق بشقة مدير مبيعات بشركة اتصالات في أكتوبر

01:41 م الأحد 20 أغسطس 2017

إخماد حريق بشقة مدير مبيعات بشركة اتصالات في أكتوبر

ارشيفيه

كتب - محمد شعبان:اندلع حريق داخل شقة سكنية، اليوم الأحد، في المجاورة الخامسة بالحي الرابع بمدينة السادس من أكتوبر.وتمكن رجال الإطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق، وتبين نشوبه بغرفة نوم بالطابق الأرضي ملك مدير مبيعات بشركة اتصالات يدعى "ص. ع."، 34 سنة.ولم يسفر الحريق عن إصابات، وانحصرت الخسائر في احتراق محتويات الغرفة.مالك الشقة أرجع سبب الحريق إلى ماس كهربائي بأحد مصادر الكهرباء بغرفة النوم، ولم يشتبه أو يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

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مصراوي Masrawy

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