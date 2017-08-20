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عاطل وشقيقته يحولان منزلهما إلى مصنع لتعبئة مخدر الفودو بحدائق القبة

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مصراوي Masrawy

عاطل وشقيقته يحولان منزلهما إلى مصنع لتعبئة مخدر الفودو بحدائق القبة

01:36 م الأحد 20 أغسطس 2017

عاطل وشقيقته يحولان منزلهما إلى مصنع لتعبئة مخدر الفودو بحدائق القبة

المتهمين

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت أجهزة أمن القاهرة، القبض على عاطل وشقيقته يستغلان منزلهما بحدائق القبة كمصنع لإعادة تعبئة مخدر الفودو.

وكانت قد ردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، مفادها أن "أحمد.ج"، عاطل، وشقيقته "سماح.ج"، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، يتخذان من مسكنهما مصنعًا لإعادة تعبئة مخدر الفودو الخام عقب إضافة زيوت ومواد أخري لزيادة الكمية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما بمسكنهما، وعثر بحوزتهما على كمية من الفودو المخدر الخام وزنت 1.100 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 3.500 كيلو جرام معبئة داخل 650 كيس كبير الحجم معدة للبيع، و 25 زجاجة استيون تُستخدم في تصنيع وإعادة تعبئة مخدر الفودو.

كما تم ضبط 25 كيس فارغ معد للتعبئة، وماكينة تغليف أكياس الفودو، وإناء يُستخدم في تعبئة وإعداد مخدر الفودو، ميزان حساس.

وبمواجهتهما اعترفا بخلط مخدر الفودو بالزيوت ومواد أخرى لزيادة الكمية باستخدام باقي المضبوطات وإعادة تغليفها وترويجها على عملائهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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