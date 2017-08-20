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رئيس الصندوق العقاري تنفي بيع كراسات الشروط خارج مكاتب البريد

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مصراوي Masrawy

رئيس الصندوق العقاري تنفي بيع كراسات الشروط خارج مكاتب البريد

01:42 م الأحد 20 أغسطس 2017

رئيس الصندوق العقاري تنفي بيع كراسات الشروط خارج مكاتب البريد

كتبت- عايدة رضوان:

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن الوزارة تعمل على طباعة كراسات شروط الحجز بشكل متواصل للتجنب الزحام بمكاتب البريد، مؤكدة أنه سيتم طباعة الكراسات وتوفيرها حتى آخر أيام الحجز، والمقرر لها 20 سبتمبر المقبل.

ونفت عبد الحميد، بيع كراسات الشروط خارج مكاتب البريد، مناشدة المواطنين عدم شراء كرسات الحجز إلا من خلال مكاتب البريد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد بمقر وزارة الإسمان برئاسة الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة التمويل العقاري، لإعلان تفاصيل الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان التاسع، وذلك بعد أن أعلن الصندوق بدء إجراءات حجز شقق الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي بـ22 محافظة، بنظام التمليك، بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017.

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