قطع الكهرباء عن بعض مناطق الغردقة.. غدًا

البحر الأحمر - (أ.ش.أ):

أعلن مركز العمليات والطوارئ بالبحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي، غدًا الإثنين، لمدة تصل إلى 5 ساعات عن عدة مناطق في نطاق حي جنوب الغردقة، لإجراء صيانة المحولات.

جاء ذلك في بيان لمركز العمليات، اليوم الأحد، حيث يجرى فصل الكهرباء عن مناطق مركز شباب الميناء بالسقالة، ومسجد الفائق بالميناء، والمنطقة المحيطة، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.