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رئيس الصندوق العقاري للمواطنين: "ما تستلموش وحداتكم لو مش جاهزة"

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مصراوي Masrawy

رئيس الصندوق العقاري للمواطنين: "ما تستلموش وحداتكم لو مش جاهزة"

01:40 م الأحد 20 أغسطس 2017

الدكتورة مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمو

كتبت- عايدة رضوان:

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن الصندوق يبحث جميع الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، متابعة: "ماتستلمش وحدتك لو مش جاهزة".

وأشارت عبد الحميد، إلى أنه يتم توفير سنة ضمان لكل وحدة في حالة ظهور أي تصدعات أو مشكلات في الوحدة، مؤكدة أنهم ملزمون ببحث كافة الشكاوى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الأحد، بمقر وزارة الإسمان برئاسة الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة التمويل العقاري، لإعلان تفاصيل الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان التاسع، وذلك بعد أن أعلن الصندوق بدء إجراءات حجز شقق الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي بـ22 محافظة، بنظام التمليك، بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017.

وتم عرض لخطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لصندوق التمويل العقاري، ومن المقرر أن يتم إتاحة الفيديو على موقع الحجز.

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