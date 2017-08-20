مرصد الإفتاء يحذر من عمليات إرهابية جديدة لحركة الشباب الصومالية
مرصد الإفتاء يحذر من عمليات إرهابية جديدة لحركة الشباب الصومالية
01:37 م الأحد 20 أغسطس 2017
دار الافتاء المصرية
كتب - محمود مصطفى:
حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية من انتشار وتوغل حركة الشباب الصومالية وعدد من الحركات الإرهابية في عدد من دول القارة الإفريقية، خاصة الدول المجاورة، لشن هجمات إرهابية جديدة خلال الفترة القادمة.
وأدان مرصد الإفتاء، في بيانه الأحد، بشدة قيامَ حركة الشباب الصومالية بقتل أربعة أشخاص ذبحًا وأحرقت منازلهم في قرية ماليلي بمدينة لامو الكينية الساحلية، حسب ما أعلنت الشرطة الكينية مساء الجمعة.
ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، والعمل على وضع استراتيجية دولية واضحة في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر منهجها وأفكارها بقوة السلاح.
وشدد مرصد الإفتاء على رفض الشريعة الإسلامية لجميع ألوان الاعتداء على المدنيين الأبرياء سواء بالقتل أو الذبح أو الحرق وترويعهم دون وجه حق.
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