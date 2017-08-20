​التعليم العالي: بدء تنسيق طلاب الدور الثاني بالدبلومات الفنية غدًا

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء أعمال القبول لتنسيق طلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية، غدا الاثنين، على موقع التنسيق الإلكتروني للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الأحد، إن موقع التنسيق سيفتح الباب أمام الطلاب لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من الاثنين الموافق 21 حتى مساء الأربعاء الموافق 23 أغسطس الجاري.