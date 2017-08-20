أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس الصومالي يصل القاهرة للقاء السيسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الصومالي يصل القاهرة للقاء

01:33 م الأحد 20 أغسطس 2017

الرئيس الصومالي يصل القاهرة للقاء السيسي

الرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد فرماجو

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي الرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد فرماجو، في زيارة رسمية للبلاد هي الأولى منذ انتخابه في فبراير الماضي، يرافقه وفد رفيع المستوي، يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات الأخوية بين والصومال، ومن المقرر أن يطلع الرئيس الصومالي، السيسي خلال استقباله له على تطورات الأوضاع في الصومال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​رئيس "الإيكاو" يصل مصر لحضور المؤتمر الدولي لأمن الطيران

    أخبار

  • فتح استراحة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادًا لوصول رئيس الصومال

    أخبار

  • صحف الأحد تبرز اجتماعات وموضوعات الشأن المحلي

    أخبار

  • مسؤول بـ"الري": احتفالية "وفاء النيل" تعبر عن عظمته لدى المصريين

    أخبار

إعلان

dd5d0f26c1.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

نائب أبو حماد: اقتراح مد فترة الرئيس حاليا للنيل من السيسي

نائب أبو حماد: اقتراح مد فترة الرئيس حاليا للنيل من السيسي

نائب القليوبية: «لابد من مد فترة الرئاسة لنحكم على السيسي»

نائب القليوبية: «لابد من مد فترة الرئاسة لنحكم على السيسي»