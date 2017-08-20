الرئيس الصومالي يصل القاهرة للقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي الرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد فرماجو، في زيارة رسمية للبلاد هي الأولى منذ انتخابه في فبراير الماضي، يرافقه وفد رفيع المستوي، يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات الأخوية بين مصر والصومال، ومن المقرر أن يطلع الرئيس الصومالي، السيسي خلال استقباله له على تطورات الأوضاع في الصومال.