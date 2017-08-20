التموين: إعادة هيكلة "القابضة للصناعات الغذائية" قبل دراسة قيدها في البورصة

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزيرالتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، حرص الوزارة في المرحلة الحالية على إتمام عمليات إعادة الهيكلة الشاملة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل البدء في دراسة قيد الشركة بالبورصة المصرية، قائلا: "إن الأولوية في المرحلة الحالية لحصر الأصول غير المستغلة للشركة ورفع كفاءة الأداء بها".

وأضاف المصيلحي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - : "إن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع ضخم لتطوير وميكنة كافة الشركات التابعة لها وعددها 43 شركة وفروعها وشركات التوزيع ، فضلا عن العمل على إيجاد نظام معلوماتي قوي وتطوير وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية".

وتابع: "إن خطة الوزارة تتضمن أيضا إعادة هيكلة منظومة التجارة الداخلية التي تعاني من الخلل وستكون البداية من الأسواق وإعادة إحياء مشروع المناطق اللوجستية المتخصصة في كل محافظة وسيتم الإعلان عن هذا المشروع مع نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبلين وكذلك مشروع (جمعيتي) الذي غطى نحو 2760 منفذا على مستوى الجمهورية".

وأوضح المصيلحي، أن أحد الركائز الأساسية في عملية التطوير الجارية حاليا هو مركزية عملية الشراء للشركات التابعة للوزارة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات التوزيع السبع التابعة وهي : النيل للمجمعات الاستهلاكية والأهرام للمجمعات الاستهلاكية والشركة العامة للجملة والمصرية للتوزيع والدواجن واللحوم والمصرية للأسماك وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

ولفت وزير التموين إلى أن أحد المشروعات الكبرى التي يجري العمل عليها حاليا هو نقل مجزرة البساتين منطقة الروبكي والمتوقع أن يتم ذلك خلال عامين من الآن.