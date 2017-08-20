مقتل 4 أشخاص في قصف صاروخي على معرض دمشق الدولي

دمشق - (د ب أ):

أفاد مصدر سوري بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين اليوم الأحد بعد سقوط صاروخ محلي الصنع على مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.

وقال المصدر في مدينة المعارض لوكالة الأنباء الألمانية، إن صاروخا محلي الصنع سقط ظهر اليوم على مدخل مدينة المعارض التي تستضيف حاليا معرض دمشق الدولي في نسخته التاسعة والخمسين.

ولفت المصدر إلى أن الصاروخ "تسبب بمقتل أربعة اشخاص وجرح 11 آخرين ووقوع دمار جزئي في المكان".

وأكد المصدر أن الصاروخ "مصدره الغوطة الشرقية القريبة من مدينة المعارض" حيث تنتشر فصائل معارضة مسلحة منذ أكثر من خمس سنوات.

وتوقف معرض دمشق الدولي 5 سنوات بسبب الصراع الدائر في البلاد قبل أن يعود هذا العام للانعقاد بمشاركة شركات من 43 دولة.