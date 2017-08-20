إطلاق سراح الكاتب الألماني دوغان أخانلي تم بشروط

مدريد/برلين - (د ب أ):

تم إطلاق سراح الكاتب الألماني -المنحدر من أصول تركية- دوغان أخانلي المحتجز في إسباني بناء على طلب من تركيا بشروط.

وأكد إلياس أويار محامي أخانلي لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يتعين على أخانلي أن يبقى في العاصمة الإسبانية مدريد بصورة أولية.

وكانت القناة الأولى الألمانية "ايه دي ار" قد ذكرت أنباء عن ذلك في وقت سابق نقلا عن تصريحات المحامي.

وقال أويار لـ"د.ب.أ": "إن أخانلي منهك".

وأضاف أن تركيا لديها حاليا 40 يوما لتقدم خلالها طلب تسليم في إسبانيا وتبريره، وبعد ذلك سيكون هناك إجراء تسليم في إسبانيا مصحوب بجلسة استماع.

يذكر أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على أخانلي، الذي كان يقضي عطلة في غرناطة، بموجب طلب من تركيا أمس السبت.

يشار إلى أن الكاتب يعيش في ألمانيا منذ فراره من تركيا في عام 1991ويحمل حاليا الجنسية الألمانية فقط.