قائد القيادة الأمريكية يصل سول لبحث التهديدات الكورية الشمالية

سول - (د ب أ):

وصل قائد القيادة الامريكية في المحيط الهادي، هاري هاريس إلى سول اليوم الاحد، لبحث التهديدات الكورية الشمالية وتفقد التدريبات العسكرية المشتركة للحليفتين، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء.

وحضر الادميرال هاري هاريس مراسم تغيير القيادة للجنرال جيونج كيونج-دو، الرئيس الجديد لهيئة الاركان المشتركة الكورية الجنوبية.

واجتمع لاحقا مع وزير الدفاع، سونج يونج-مو لبحث ردود الفعل على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وسيتفقد أيضا تدريبا عسكريا كوريا جنوبيا أمريكيا يحمل اسم "حارس الحرية أولتشي"، الذي يبدأ غدا الاثنين.

تأتي زيارته، فيما هددت كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ، باتجاه جزيرة جوام الامريكية في المحيط الهادي.

وكانت كوريا الشمالية قد انتقدت في وقت سابق اليوم الاحد التدريب العسكري المشترك السنوي، الذي تجريه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذا الاسبوع ووصفته بأنه عمل "يضيف الوقود على النار" في الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وفي افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "رودونج سينمون" وهي الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم أن التحركات الامريكية لفرض أسوأ عقوبات على الاطلاق على بيونج يانج والاستفزازات العسكرية التي تطلقها واشنطن يجعلان الوضع في شبه الجزيرة متوترا للغاية.

وتستمر تدريبات "حارس الحرية أولتشي" التي تشارك فيها الحليفتان حتى 31 أغسطس.

وتنتقد كوريا الشمالية التدريبات وتصفها بأنها استعداد حربي لغزو شمالي.

وذكر التقرير "تمثل التدريبات المشتركة أكثر التعبيرات الصريحة لعدوان ضدنا ولا يمكن لاي أحد أن يضمن ألا تتطور التدريبات إلى قتال فعلي".