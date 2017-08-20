كوريا الشمالية تنتقد مناورات سيول وواشنطن المقررة الاثنين 01:20 م الأحد 20 أغسطس 2017

(أ ف ب):حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم، الأحد، من أنها "تصب الزيت على النار" من خلال المناورات العسكرية المقرر أن تبدأ الاثنين مع سيول، فيما بلغ التوتر بين واشنطن وبيونجيانج ذروته.اختبرت بيونجيانج صاروخين بالستيين عابرين للقارات في يوليو، وجعلان على ما يبدو في مرماها قسما كبيرا من القارة الأمريكية. وردا على ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بالنار والغضب".وعلى ذلك ردت بيونجيانج متوعدة باطلاق رشقات من الصواريخ على جزيرة غوام الامريكية في المحيط الهادىء. ثم أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون أنه سيجمد هذا المشروع، لكنه حذر من أن مصيره يتوقف على سلوك واشنطن.وتبدأ سيول وواشنطن الاثنين مناورتهما العسكرية السنوية المشتركة التي سيتدرب خلالها عشرات الاف الجنود على حماية كوريا الجنوبية من هجوم كوري شمالي.وترى بيونجيانج أن هذه المناورات هي محاكاة استفزازية لاجتياح اراضيها. وفي كل سنة تلوح برد عسكري.وجاء في افتتاحية الأحد لصحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم النظام، أن "هذه المناورات المشتركة هي التعبير الأكثر وضوحا لعدائهما حيالنا، ولا يضمن أحد ألا تتطور هذه المناورة الى معارك حقيقية".واضافت أن "المناورات العسكرية المشتركة هي مثابة صب الزيت على النار وستزيد من خطورة الوضع في شبه الجزيرة".واعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المناورات المشتركة التي ترقى إلى 1967، وتستند إلى حد كبير إلى المحاكاة الحاسوبية، ستجرى في موعدها المحدد.ورفضت أن تقول ما إذا كان المسؤولون سيقلصون من حجمها، حرصا على التهدئة. لكن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اعلنت عن مشاركة 17،500 جندي، وهذا ما يعد خفضا بالمقارنة مع 25 الفا من مشاة البحرية الأمريكية في مناورات 2016.وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء أن الحلفين يدرسان امكانية توسيع مشروعهما الأساسي من خلال نشر حاملتي طائرات قرب شبه الجزيرة في اطار هذه المناورات.وفي المقابل، رأى الجنرال جونغ كيونغ-دو رئيس اركان الجيوش، أن الوضع الراهن "اخطر من أي وقت مضى". وحذر بيونجيانج من أنها تعرض نفسها لعمليات انتقامية غير مسبوقة اذا ما شنت هجوما.وقال "اذا قام العدو باستفزاز، فسيتخذ جيشنا تدابير انتقامية قوية وحازمة تجعله يندم".

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