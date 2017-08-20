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تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

01:22 م الأحد 20 أغسطس 2017

تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

ارشيفيه

سوهاج – عمار عبد الواحد:نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء عمر عبد العال، مدير الأمن، اليوم الأحد، في حملات أمنية مكبرة، 1005 أحكام قضائية.وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إن الأحكام شملت تنفيذ 2 حكم جناية، و466 جزئيًا، و113 مستأنف، و317 غرامات جزئية، و61 غرامات مستأنفة، و46 مخالفات جزئية. كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 10600 جنيه مخالفات.حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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