"صحة القليوبية": اعتماد مستشفيي "ناصر" و"قليوب" لاستقبال الحالات الطارئة

القليوبية - (أ.ش.أ):

أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، اعتماد مستشفيي ناصر العام بشبرا الخيمة وقليوب المركزي، ضمن مستشفيات الطوارىء لاستقبال وعلاج الحالات الطارئة بعد موافقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح له، اليوم الأحد، إن القرار يأتي ضمن خطة الوزارة، لتطوير المستشفيات المؤهلة لاستقبال الطوارئ عن طريق دعمها بالأخصائيين والاستشاريين، لخدمة أهالي شبرا الخيمة وقليوب، ومواجهة الحالات الطارئة وحوادث الطرق على الطريق الزراعي السريع.

من جانبه، أشار الدكتور جمال حجاج، رئيس قطاع التأمين الصحي بالمحافظة، إلى أنه جارٍ وضع اللمسات النهائية، لافتتاح أكبر مستشفى للتأمين الصحي في بنها قريبًا، وتضم حوالي 300 سرير في الأقسام كافة، و25 سرير عناية مركزة، و18 جهاز لوحدة غسيل الكلى.