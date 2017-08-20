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بالصور.. إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة في سوهاج

01:14 م الأحد 20 أغسطس 2017

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إزالة 17 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شمالي المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح مدحت القاضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، أن الوحدة المحلية شنت حملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بجهينة بإزالة تلك المخالفات.

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