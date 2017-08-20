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بالصور.. أهالي "كفر أبو زهرة" ببنها يعترضون على مد خط صرف صحي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي "كفر أبو زهرة" ببنها يعترضون على مد خط صرف صحي

01:12 م الأحد 20 أغسطس 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعترض العشرات من أهالي قرية كفر أبو زهرة التابعة لقرية شبلنجة ببنها، على مد خط الصرف الصحي من المحطة الرئيسية بقرية شبلنجة إليهم، نظرًا لرغبة الشركة المنفذة في تحميل الصرف الصحي من قرية مجاورة على المحطة الخاصة بقريتهم، ما يؤثر على الطاقة الاستيعابية للمحطة.

وأكد الأهالي، أنه منذ 20 عامًا وأهالي القرية يجمعون الأموال لإقامة محطة صرف صحي على نفقتهم الخاصة، وقرب انتهاء المشروع، فوجئوا بأن الشركة المنفذة تريد أن تُحمل المحطة الخاصة بهم ناتج الصرف القادم من محطة لقرية مجاورة، في الوقت الذي تكفي به الطاقة الاستيعابية لمحطتهم بالكاد قريتهم.

وأضافوا، أنه عند اعتراضهم على المشروع، أصرت الشركة على تنفيذ خطتها، وهم يمكثون في مكانهم منذ أسبوع معترضين على استكمال المشروع الذي يمثّل كارثة على قريتهم، بحسب قولهم

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