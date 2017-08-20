مدير أمن قنا يفاجئ القسم ومركز الشرطة ويشدد على يقظة القوات

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تفقد اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، في جولة مفاجئة له، اليوم الأحد، ديوان القسم ومركز الشرطة، للوقوف على مدى يقظة القوات وانتظام الخدمات الأمنية.

هذا، وفتش اللواء علاء العياط، الحجز والسجن المركزي بنفسه، وأمر بضرورة دقة إجراءات التفتيش اليومية والدورية، كما اطلع على خطة تأمين قسم ومركز شرطة قنا.

وشدد مدير الأمن على ضباط المركز بمداومة المرور على الخدمات الأمنية وتوعيتها باللازم، كما أمر بمراجعة الدفاتر وأعمال النوبتجية بشكل دوري.