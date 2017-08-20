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ضبط 681 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 681 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

01:03 م الأحد 20 أغسطس 2017

ضبط 681 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، اليوم الأحد، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية، لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 681 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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