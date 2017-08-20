هارب من مركز شرطة الوقف للنيابة: خدرنا 7 محتجزين لنتمكن من الهرب

قنا - عبد الرحمن القرشي:

تواصل نيابة قنا الكلية، اليوم الأحد، التحقيقات بشأن واقعة هروب 5 متهمين من مركز شرطة الوقف شمالي قنا.

واستجوبت النيابة العامة المتهم عبد الله محمود، الذي ضبطته الأجهزة الأمنية صباح السبت بقريته المراشدة، واعترف المتهم بالتخطيط لواقعة الهروب والاستعانة بمواد مخدرة ومنومة سربت له بمشاركة زملائه الخمس، لتخدير 7 محتجزين بغرفة الاحتجاز، للتمكن من الهرب فجرًا عقب كسر الشباك الحديدي وشفاط غرفة الاحتجاز.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، تُنفذ عقب انتهاء عقوبته، في تهمة السرقة بالإكراه والخطف.

في السياق ذاته، تواصل نيابة قنا الكلية استجواب الهارب الثاني إسماعيل محمد إسماعيل، الذي ضبطته الأجهزة الأمنية مساء السبت.