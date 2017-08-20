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دقيقة صمت في فنلندا تكريما لضحايا اعتداء توركو

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مصراوي Masrawy

دقيقة صمت في فنلندا تكريما لضحايا اعتداء توركو

01:19 م الأحد 20 أغسطس 2017

دقيقة صمت في فنلندا تكريما لضحايا اعتداء توركو

شموع وزهور في ساحة سوق توركو تكريما لضحايا الاعتدا

(أ ف ب):

شارك الفنلنديون اليوم، الأحد، في دقيقة صمت تكريما لضحايا اعتداء مدينة توركو الجمعة الذي قتل فيه شخصان طعنا وجرح ثمانية آخرين وتحقق فيه الشرطة كأول عمل ارهابي في البلاد.

وفي ساحة سوق توركو حيث وقع الاعتداء، شارك مئات الاشخاص في الوقوف دقيقة صمت عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

واضيئت الشموع ووضعت الزهور في الساحة حيث تجمع مسؤولون محليون وعناصر الاغاثة ورجال الشرطة والاهالي حول موقع التكريم.

وحضر ايضا الاسقف كاري ماكينن، رئيس الكنيسة الانجيلية اللوثرية الفنلندية.

وعلقت على باقة زهور ورقة كتب عليها "سلام وحب لا عنف في فنلندا".

وقرعت اجراس كاتدرائية توركو، أكبر كنائس فنلندا، لمدة 15 دقيقة قبل دقيقة الصمت.

وحضر أحد جرحى الهجوم ويدعى حسن الزبير، وهو بريطاني يعمل مسعفا وكان يزور توركو. وجاء مباشرة من المستشفى على كرسي متحرك.

ونظمت مراسم مشابهة في انحاء فنلندا.

وقالت الشرطة الفنلندية السبت إن مغربيا من طالبي اللجوء عمره 18 عاما، استهدف النساء بشكل متعمد في الاعتداء. ولم تعرف دوافعه بعد.

واطلقت الشرطة النار على المشتبه به الذي كان يحمل سكينا واصابته واعتقلته بعد دقائق على الاعتداء في المدينة الواقعة في جنوب غرب فنلندا.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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