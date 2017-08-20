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البرلمان الإيراني يصدق على 16 من مرشحي روحاني للحقائب الوزارية

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مصراوي Masrawy

البرلمان الإيراني يصدق على 16 من مرشحي روحاني للحقائب الوزارية

01:15 م الأحد 20 أغسطس 2017

البرلمان الإيراني يصدق على 16 من مرشحي روحاني للحقائب الوزارية

البرلمان الإيراني

طهران - (د ب أ): 

صدق البرلمان الإيراني اليوم الأحد على أغلبية مرشحي الرئيس حسن روحاني لتولي الحقائب الوزارية ماعدا مرشح واحد.

وقد صدق البرلمان على 16 وزيرًا، ولكن رفض مرشح روحاني لتولي وزارة الطاقة حبيب الله بيتاراف.

وسوف يبقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف في منصبه لمدة أربعة أعوام أخرى.

ووصف روحاني مجلس وزرائه الجديد بأنه " فريق مستعد على نحو جيد" ويحظى بكامل ثقته .

ومازال منصب وزير العلوم شاغرا، حيث أن الرئيس لم يطرح مرشحا بعد.

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