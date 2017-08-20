مسلمون يخشون ردود فعل عنيفة في برشلونة المتسامحة 01:10 م الأحد 20 أغسطس 2017

(أ ف ب):يقترب موعد الصلاة في هذا المسجد الصغير في قلب برشلونة لكن الامام رجا ميا لا يتوقع مشاركة عدد كبير من المسلمين لخوفهم من ردود فعل عنيفة بعد اعتداءي الخميس الداميين اللذين تبناهما تنظيم داعش.منذ وقوع الاعتداءين المتزامنين في برشلونة وكامبريلس الساحلية المجاورة، يخشى المسلمون في حي رافال بوسط برشلونة من ردود فعل انتقامية ازاء المسلمين.ويقول ميا (23 عاما) جالسا في غرفة صغيرة في المسجد الواقع في حي رافال فيما يقوم عدد صغير من الاطفال في غرفة مجاورة بحفظ القرآن إن "الناس خائفون جدا".يقع رافال إلى الغرب من شارع لارامبلا المزدحم في برشلونة حيث اجتاحت شاحنة صغيرة المارة يوم الخميس فقتلت 13 شخصا وجرح نحو 120 آخرين.وبعد ساعات وقع اعتداء مماثل في بلدة كامبرليس السياحية فقتل شخص واطلقت الشرطة النار على خمسة مشتبه بهم وقتلتهم.وقال ميا وهو من بنجلاديش وجاء قبل تسع سنوات إلى برشلونة "الخوف كبير. الناس لا يخرجون. قليل من الناس يأتون للصلاة، عادة يأتي 40 شخصا، الليلة الماضية لم نتعد 15 شخصا وهذا الصباح كنا عشرة".بقي المسلمون في اسبانيا حتى الان بمنأى عن الحوادث المرتبطة بكراهية المسلمين (الاسلاموفوبيا) التي عرفتها أجزاء من أوروبا.ولا تزال اصوات الاحزاب اليمينية المتطرفة بالكاد تسمع إذ يعد فقط اربعة بالمئة من الاسبان أن الهجرة تمثل مشكلة، بحسب دراسة لمركز الابحاث الاجتماعية الحكومي.غير أن سلسلة الهجمات في أوروبا التي اعلن تنظيم داعش المسؤولية عنها، ادت الى تصاعد حوادث الكراهية.وارتفع عدد الحالات المسجلة في 2014 من 48 حالة إلى 534 في 2015، بحسب المجموعة الناشطة "منبر المواطنين لمكافحة الاسلاموفوبيا".ويخشى المسلمون الان من تفاقم تلك الاعمال في أعقاب الاعتداءين.- شعور بالاستياء -شوارع رافال الضيقة عادة ما يعلو فيها الضجيج لكن الان يعمها السكون.يشكل المهاجرون نحو نصف عدد سكان الحي المكتظ وعدد كبير منهم أتوا من بنجلاديش وباكستان والمغرب.وقال رجا "الإسبان يحسنون معاملتنا، يساعدوننا، يشعروننا كأننا بين أهلنا".لكن بعد دقائق على اعتداء برشلونة قال إنه شعر بأن شيئا ما تغير. وعندما فر من منطقة لارامبلا عقب الاعتداءين أوقفته الشرطة.وقال "كان ذلك طبيعيا، رأوني ملتحيا وبالجلباب فاوقفوني. لكن هذا يثير الشعور بالاستياء".وقال اسلام زاهد، 22 عاما، وهو صاحب متجر صغير في الشوارع الخلفية لرافال "نخشى ان يحصل هنا ما حصل في فرنسا وبريطانيا او أماكن اخرى" عندما تصاعدت التيارات اليمينية المتطرفة في السنوات الاخيرة.توجه نحو 100 مسلم من حي رافال، إلى لارامبلا السبت تعبيرا عن استنكارهم للاعتداءين. وهتفوا "انهم ارهابيون وليسوا مسلمين" و"الاسلام دين سلام".- متوحشون -وقال المغربي مرزوق روج (39 عاما) عامل البناء الذي شارك في التجمع التكريمي مع ابنته ان الاعتداءين الداميين "حطماه".وقال "عشت هنا لفترة أطول مما عشته في بلدي. اولادي يذهبون إلى المدرسة هنا ولا اريد ان ينظر اليهم الناس بشكل سلبي بسبب بعض المتوحشين". انتقل روج من الناظور بشمال المغرب الى اسبانيا ولم يكن قد تجاوز 16عاما.ووضع العديد من المسلمين زهورا على شارع لارامبلا تكريما للضحايا.وقالت شنتال غينوفال، نائبة رئيسة رابطة مسلمات كاتالونيا "بالنهاية المسلمون هم الضحايا الرئيسيون ان كان من ناحية عدد القتلى أو الضغط الاجتماعي".مع ذلك يبقى منير بنجلون، رئيس الاتحاد الاسباني للكيانات الدينية المسلمة، متفائلا.وقال "اعتقد ان اسبانيا ستعرف كيف تتعامل مع الامر وستميز بين المجرمين والاخرين منعا لانتشار رسالة معادية للاجانب".والمؤشرات الأولية مطمئنة. فقد أجبرت مجموعة صغيرة من المحتجين المعادين للاسلام كانت في لارامبلا الجمعة على مغادرة المكان بعد ان بدأ مارة يهتفون بوجههم "لا للعنصريين".وجميع الضحايا القتلى والجرحى نساء باستثناء رجلين حاولا صد المهاجم. والجرحى ينتمون الى جنسيات مختلفة منها ايطاليا وبريطانيا والسويد.ومن المتوقع ان تبدأ الشرطة استجواب المشتبه به الذي رفض حتى الان التحدث الى المحققين.وقامت الشرطة في وقت سابق الاحد باعادة تمثيل الجريمة في ساحة السوق في اطار التحقيقات.

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