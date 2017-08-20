أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دعم التعاون النووي بين إيران وسويسرا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دعم التعاون النووي بين إيران وسويسرا

01:10 م الأحد 20 أغسطس 2017

دعم التعاون النووي بين إيران وسويسرا

حجة الله صالحي

طهران- (د ب أ):

اتفق رئيسا مركزي نظام الامان النووي الايراني والسويسري على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، لاسيما نظرا لان سويسرا تتولى رئاسة جمعية أنظمة الامان النووي لبلدان غرب أوروبا، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) اليوم الاحد.

والتقى رئيس منظمة الامان النووي الايراني، حجة الله صالحي، الذي يزور سويسرا حاليا على رأس وفد من الخبراء المعنيين، بهانس وانر، رئيس مركز نظام الامان النووي السويسري.

وكان مركزا نظام الامان النووي الايراني والسويسري قد وقعا العام الماضي مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي.

واتفق الجانبان، خلال هذا اللقاء على أن يتوجه وفد من خبراء منظمة الامان النووي السويسري إلى إيران في الخريف المقبل لبدء التعاون مع مركز نظام الامان النووي الايراني.

وتفقد الوفد الايراني، خلال هذه الزيارة مركز تحليل الظروف الطارئة في سويسرا وكذلك المنشآت الجديدة لمحطة "جوسجن" للطاقة الذرية وأجرى محادثات مع خبراء في هذه المحطة.

يذكر أن هذه المنشآت، تم بناؤها في الاعوام الاخيرة بغرض السيطرة على الظروف الطارئة، حسب إرنا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاسد: الوزن العربي يساوي "صفر" في الساحة السياسية الدولية

    أخبار

  • الأسد: ستُكتب فصولا في التاريخ عن اصدقائنا روسيا وإيران

    أخبار

  • واشنطن: لا يمكن السماح لإيران باستخدام الاتفاق النووي لاحتجاز العالم

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

af6ba31292.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة