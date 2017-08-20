دعم التعاون النووي بين إيران وسويسرا

طهران- (د ب أ):

اتفق رئيسا مركزي نظام الامان النووي الايراني والسويسري على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، لاسيما نظرا لان سويسرا تتولى رئاسة جمعية أنظمة الامان النووي لبلدان غرب أوروبا، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) اليوم الاحد.

والتقى رئيس منظمة الامان النووي الايراني، حجة الله صالحي، الذي يزور سويسرا حاليا على رأس وفد من الخبراء المعنيين، بهانس وانر، رئيس مركز نظام الامان النووي السويسري.

وكان مركزا نظام الامان النووي الايراني والسويسري قد وقعا العام الماضي مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي.

واتفق الجانبان، خلال هذا اللقاء على أن يتوجه وفد من خبراء منظمة الامان النووي السويسري إلى إيران في الخريف المقبل لبدء التعاون مع مركز نظام الامان النووي الايراني.

وتفقد الوفد الايراني، خلال هذه الزيارة مركز تحليل الظروف الطارئة في سويسرا وكذلك المنشآت الجديدة لمحطة "جوسجن" للطاقة الذرية وأجرى محادثات مع خبراء في هذه المحطة.

يذكر أن هذه المنشآت، تم بناؤها في الاعوام الاخيرة بغرض السيطرة على الظروف الطارئة، حسب إرنا.