الأسد: أردوغان متسول سياسي يبحث عن أي دور

القاهرة – (مصراوي):

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أنه تم عرقلة جولات في أستانة حماية للإرهابيين وأن شخصًا تركيًا يتواجد على الأراضي السورية دون إذن من حكومة البلاد هو عبارة عن محتل، مشددًا على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما هو إلا متسول سياسي يجلس على قارعة الطريق يبحث عن أي دور.

وأضاف" الأسد" خلال كلمته بمؤتمر الصحفي بدمشق، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي أردوغان باق في الحكم ليس لبراعته السياسية ولكن لدعمه لقوي الإرهاب، ولدور تركيا التخريبي في تقسيم الوطن العربي.

وأشار الرئيس السوري، إلى أن أردوغان يسعي إلى شرعنة دور له داخل سوريا من خلال المشاركة في الأستانة.