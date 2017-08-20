جابريل يعتزم مواصلة النهج الصارم تجاه أنقرة على المدى الطويل
جابريل يعتزم مواصلة النهج الصارم تجاه أنقرة على المدى الطويل
01:02 م الأحد 20 أغسطس 2017
برلين- (د ب أ):
أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عن أعتقاده بضرورة مواصلة النهج الصارم تجاه تركيا على المدى الطويل.
وأقر جابريل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن النهج الجديد الذي أعلنه منذ شهر تجاه تركيا لم يحسن الوضع بالنسبة للمحتجزين الألمان في تركيا حتى الآن.
وقال وزير الخارجية الاتحادي: "ولكن لم يكن يمكن توقعه"، مضيفا بقوله: "اعتقد أنه لابد من مواصلة هذه السياسة الجديدة على مدى أطول، ويجب ألا نعتقد أنه سيتم إنجاز الأمر في غضون بضعة أسابيع".
يذكر أن الحكومة الاتحادية قررت بعد اعتقال الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر في تركيا أن تتخلى عن النهج المعتدل تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان جابريل قد قام بتشديد إرشادات السفر لتركيا وحذر الشركات الألمانية من القيام باستثمارات هناك
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