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فني كاميرات وسائق وراء سرقة 200 ألف يورو من سيارة نقل أموال بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

فني كاميرات وسائق وراء سرقة 200 ألف يورو من سيارة نقل أموال بمدينة نصر

01:13 م الأحد 20 أغسطس 2017

فني كاميرات وسائق وراء سرقة 200 ألف يورو من سيارة نقل أموال بمدينة نصر

أرشيفية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، سائق وفني كاميرات لقيامهم بسرقة 200 ألف يورو و551 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من، عمرو أحمد، 38 سنة، صاحب شركة لنقل الأموال، بقيامه بتسليم 4 حقائب تحوي مبالغ 551.524 جنيه مصري، و 200 ألف يورو الخاصين بالشركة ملكه لكل من، محمد مجدي، 63 سنة، بالمعاش، قائد طاقم السيارة، وأحمد فاروق، 22 سنة، فرد أمن السيارة، و"حسن حامد، 59 سنة، سائق بالسيارة، رقم ص أ ن 847 الخاصة بالشركة "مصفحة" لتسليمها مبالغ مالية لبنك بلوم فرع .

ووصل إليه اتصالًا هاتفيًا من الثاني أخبره خلاله بأنه حال إيقاف السيارة بشارع حمودة محمود ـ دائرة القسم لتناول وجبة غذاء ولدي عودتهم اكتشفوا سرقة الحقيبتين من داخل السيارة واتهمهم بالاستيلاء على المبلغ، وبالانتقال والفحص تبين سلامة منافذ السيارة، وبمواجهتهم بأقوال المبلغ أنكروا ارتكاب الواقعة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.ع"، 26 سنة، سائق، سائق بذات الشركة، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "تبديد، وضرب"، والمقضي فيهم بالحبس سنتان و6 أشهر، و"إسلام.م"، 27 سنة، فني كاميرات، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية عين شمس "سلاح بدون ترخيص"، ومقضي فيها بالسجن 3 سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددان عليها أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنها التحريات أقرا بصحتها واعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة وعلمه بخطوط السير خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني باستخدام نسخة من مفاتيح السيارة والتي احتفظ بها لنفسه إبان عمله بالشركة.

وتمكن المتهمان من تتبع سيارة الشركة باستخدام السيارة رقم ن أ ر 561 أتوبيس ماركة ميتسوبيشي أبيض في أزرق اللون عهدته والتابعة لجهة عمله إلى أنه توقف بمحل الواقعة وترجل منه طاقمه واستوليا على المبالغ المالية وفرا هاربين.

وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة رقم "ن أ ر 561"، المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ومبلغ 200 ألف يورو، و 501 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة، حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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