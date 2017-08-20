رئيس الصندوق العقاري: سحب 50 ألف كراسة شروط لوحدات الإسكان حتى الآن

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أنه تم سحب 50 ألف كراسة حجز وحدات الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم دفع مقدم الحجز من قبل 1200 حاجزًا في الساعة الأولى من صباح اليوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد، بمقر وزارة الإسكان برئاسة الدكتورة مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة التمويل العقاري، لإعلان تفاصيل الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان التاسع.

وكان الصندوق بدء إجراءات حجز شقق الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي بـ22 محافظة، بنظام التمليك، بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017.