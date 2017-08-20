«فارس الكلمة والصوت المدافع».. 10 مشاهير نعوا محفوظ عبد الرحمن

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صدمة كبيرة انتابت الوسط الفني أمس السبت إثر وفاة الكاتب الكبير "محفوظ عبد الرحمن"، زوج الفنانة الكبيرة "سميرة عبد العزيز"، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ76 عاما، ويعد السيناريست الراحل من أشهر كتاب الدراما، خصوصًا التاريخية، ومن أبرز أعماله "بوابة الحلوانى"، "عنترة"، "سليمان الحلبى"، "أم كلثوم".

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المشاهير الذين حرصوا على نعي الكاتب الراحل.



1- خالد الصاوي

عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، نعى الفنان خالد الصاوي السيناريست الراحل قائلًا: "رحمة الله عليك يا أستاذنا محفوظ عبد الرحمن يا من غزلت الفكر الجاد بالرشاقة الأسلوبية تأليفا مسرحيا ودراما تلفزيونية.. زائد دماثتك ورقتك ورقيك".

2- خالد النبوي

عبر الفنان خالد النبوي عن حزنه لوفاة الكاتب الكبير، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "اليوم فقدنا أحد الكبار الذين علمونا أخلاق المهنة.. صاحب "بوابة الحلواني، ناصر ٥٦، رحم الله المبدع الكبير محفوظ عبد الرحمن".

3- نبيل الحلفاوي

الفنان القدير نبيل الحلفاوي نعى محفوظ عبد الرحمن عبر "تويتر"، قائلًا: "فارس الكلمة والدراما.. غادرتنا نقيا مبجلا مرفوع الرأس.. تماما كواحد من أبطالك النبلاء".

4- عمرو الليثي

حرص الإعلامي عمرو الليثي على نعي الكاتب الكبير وقدم تعازيه للفنانة سميرة عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، حيث قال: "رحم الله الكاتب العظيم محفوظ عبد الرحمن واسكنه فسيح جناته وخالص عزائي للفنانة القديرة سميره عبد العزيز و لأبنائه الأعزاء".

5- لطيفة

الفنانة التونسية "لطيفة" نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" صورة جمعتها بالكاتب الراحل، وعلقت عليها: "رحم الله الكاتب الكبير المدرسة محفوظ عبد الرحمن".

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6- محمد محسن

نعى المطرب محمد محسن، زوج الفنانة هبة مجدي، الكاتب الراحل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" حيث نشر صورة جمعتهما وزوجته الفنانة سميرة عبد العزيز، وعلق عليها: وداعاً الأب والأستاذ والمعلم، الكاتب الكبير/ محفوظ عبدالرحمن. خالص العزاء لأسرة الفقيد وكل تلامذته ومحبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون!.

7- صابرين

قدّمت الفنانة صابرين تعازيها في وفاة الكاتب الراحل، وكتبت عبر "تويتر": "إنا لله وانا اليه راجعون رحمة الله علي استاذي رائعة أم كلثوم وناصر٥٦ وحليم وبوابة الحلواني وكثيرا من الأعمال الخالدة وداعا أستاذي العزيز".

8- علي العلي

المخرج البحريني الشهير علي العلي نعى محفوظ عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلًا: "الوطن العربي يخسر أحد أعمدة الأدب والفن بوفاة الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن، كتب للمسرح الكويتي حفلة علي الخازوق والسندباد البحري..رحمه الله".

9- فاطمة ناعوت

نشرت الكاتبة والناشطة فاطمة ناعوت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة جمعتها بالكاتب الراحل وعلّقت عليها: "كان محفوظ عبد الرحمن خزّافًا بارعًا ينحتُ في صخور الماضي ليستخرج "التراث" من "الموروث"، كما يستخرج الصائغُ قطع الألماس من صخور الفحم. كان دائم البحث عن "البطل" الفارس الذي يأتي فوق صهوة حصانه ليُعزّ قومًا أذلوا أنفسهم. فإن لم يجد ذلك البطل، خلقَه بين صفوف شخوص رواياته ومسرحياته وأفلامه. وكان جميلا بشوشًا نبيلا وهو يفعل كل هذا. لهذا كافأته السماءُ بزوجة جميلة تستحقه ويستحقُها. صديقة الفيلسوف التي سهرنا على صوتها الإذاعي العذب أيامًا وسنواتٍ لنسمع منها حوارها مع ذلك الحكيم الافتراضي. الفنانة الجميلة سميرة عبد العزيز. طوباكِ وطوبى لمن اخترتِه رفيقًا للدرب الشاقّ. محفوظ عبد الرحمن، قيمة إبداعية هائلة خسرته مصرُ بالأمس بعدما دوّنت اسمَه في سجّل الشرف. يا أبي الجميل الذي لم أحبّ أحدًا كما أحببته، ولم يُكرمني أحدٌ كما أكرمني، نمْ ملء جفنيك وأنعم بملكوت الله".

10- مصطفى بكري

الكاتب الصحفي مصطفى بكري نعى محفوظ عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلًا: "رحم الله الكاتب المبدع والوطني المخلص محفوظ عبدالرحمن، الذي رحل عن عالمنا بعد رحلة طويلة من العطاء، إنه مؤلف ناصر ٥٦ والصوت المدافع".