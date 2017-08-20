150جنيها توقع موظفًا بقسم الطالبية في "كمين" وكيل نيابة مرور فيصل
150جنيها توقع موظفًا بقسم الطالبية في "كمين" وكيل نيابة مرور فيصل
01:03 م الأحد 20 أغسطس 2017
مديرية امن الجيزة
150جنيها توقع موظفًا بقسم الطالبية في "كمين" وكيل نيابة مرور فيصل
كتب - محمد شعبان:
أصدر اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قرارًا بإيقاف موظف بقسم شرطة الطالبية عن العمل؛ لاتهامه وعاطل بالنصب على شخصين، وحصولهما على مبالغ مالي مقابل استخراج شهادة مخالفات من نيابة المرور بوحدة فيصل.
تلقى اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا من العقيد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث مرور الجيزة، أن وكيل نيابة مرور فيصل تمكنت من ضبط "أشرف ع."، 51 سنة، موظف بقسم الطالبية، وعاطل يدعى "أحمد م."، 40 سنة؛ لاتهامهما بالنصب على سكرتير بشركة استثمارية وطبيب، وحصولهما منهما على 150 جنيها عقب إيهامهما بمقدرتهما على استخراج شهادة مخالفات لهما من نيابة المرور.
وأقر المتهمان بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.
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