الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 5676 حاجا 01:00 م الأحد 20 أغسطس 2017

البعثة الطبية للحج

كتب - أحمد جمعة:أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 5676 حالة مرضية حتى ظهر اليوم الأحد، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 4625 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 1051 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 13حالة الى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 6 حالات بعد تمام شفائها، ومازال 7 حالات تتلقى العلاج اللازم.وأضافت الوزارة في بيان، الأحد، إنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 6 حالات بمكة المكرمة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة حتى الآن.وأكد الدكتور أحمد الأنصاري رئيس البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.ولفت الأنصاري إلى استمرار فريق الوقائى بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد اى حالات معدية او غير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج مشيراً إلى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن.

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