الآثار: استنساخ تمثال "الخديو إسماعيل" لوضعه أمام قصر عابدين

كتبت- نسمة فرج:

أعلن المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة الآثار الدكتور عمرو الطيبي، الانتهاء من معاينة تمثال "الخديو إسماعيل"، والموجود حاليا بمنطقة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم تنفيذ نسخة طبق الأصل منه لوضعه في الساحة الكبرى أمام قصر عابدين بمحافظة القاهرة.

وقال الطيبي - في تصريح لـوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إن محافظة القاهرة في إطار احتفالها بمرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية، اتفقت مع وزارة الآثار على تنفيذ نموذج طبق الأصل من تمثال "الخديو إسماعيل" بالإسكندرية ، مشيرا إلى أن تكلفة التمثال ستكون مناصفة بين محافظة القاهرة والوزارة.

وأشار الطيبي إلى أنه تم معاينة التمثال الأصلي وتصويره وتوثيقه والتعرف على حالته، وفور الموافقة على التصميم المقترح سيتم البدء في صناعة التمثال ، الذي سيستغرق العمل به حوالي شهرين، ويقوم به فريق العمل المصري بوحدة النماذج الأثرية بوزارة الآثار، موضحا أن التمثال الأصلي بالإسكندرية مصنوع من البرونز.

ولفت إلى أن هناك اقتراحان لصناعة التمثال إما باستخدام مادة الفايبر جلاس والبوليستر المقوى ، أواستخدام البرونز مثل المستخدم في التمثال الأصلي.

وأضاف أن وزارة الآثار تحرص على تطوير وحدة النماذج الأثرية للاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية الموجودة بها، وتطوير خطوط الإنتاج بالوحدة لمواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية بما يحقق المردود الاقتصادى اللائق من استثمار ميراثنا الثقافي والحضاري.

وتمثال الخديو إسماعيل صنعه النحات الإيطالي المشهور "‏بيترو كالونيكا" وقام بأعمال البناء وتركيب التمثال فريق من المهندسين والبنائين الإيطاليين المعروفين في الإسكندرية ، وكان التمثال هدية من الجالية الإيطالية بالإسكندرية تقديرا لاستضافة مصر للملك فيكتور عمانويل الثالث آخر ملوك إيطاليا بعد الإطاحة به عن عرشه.

وكان محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد، قد أكد أن القاهرة لا يوجد بها تمثال للخديوي إسماعيل ، مؤسس القاهرة الخديوية ، في الوقت الذي تحتفل فيه المحافظة بمرور 150 عامًا على التخطيط للقاهرة الخديوية.