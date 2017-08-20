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بمناسبة العيد.. شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف

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مصراوي Masrawy

بمناسبة العيد.. شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف

12:53 م الأحد 20 أغسطس 2017

بمناسبة العيد.. شهر مكافأة للعاملين بجامعة بني سويف

جامعة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، موافقة مجلس الجامعة، على صرف مكافأة شهرًا من أساسي المرتب لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الجامعي، وجميع وحدات وكليات الجامعة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن قرار صرف هذا الشهر جرى اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة، وإعانة لهم على أعباء المعيشة، خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية بالجامعة.

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