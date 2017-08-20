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بالصور.. ترسانة بورسعيد تستقبل الجزء الأول من كوبري "نمرة ٦" العائم

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ترسانة بورسعيد تستقبل الجزء الأول من كوبري "نمرة ٦" العائم

12:45 م الأحد 20 أغسطس 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أكدت مصادر ملاحية في ترسانة بورسعيد البحرية، العمل على تنفيذ التشطيبات النهائية للجزء رقم "١" من كوبري "نمرة ٦" الغربي العائم.

وأشار المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، في تصريح لـ"مصراوي"، إلى الانتهاء من لحامات حلقات توصيل الجزأين "١، ٢"، وتركيب الباب الطرفي للكوبري الذي يرتكز على الكتف الخرساني.

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مصراوي Masrawy

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