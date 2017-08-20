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مصدر أمني عراقي: المدفعية الامريكية الذكية تشارك في معركة تلعفر

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني عراقي: المدفعية الامريكية الذكية تشارك في معركة تلعفر

12:56 م الأحد 20 أغسطس 2017

مصدر أمني عراقي: المدفعية الامريكية الذكية تشارك في معركة تلعفر

الجيش العراقي - ارشيفيه

الموصل- (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم، الأحد، أن المدفعية الذكية للقوات الأمريكية تشارك بمعركة تلعفر التي انطلقت فجر اليوم بمشاركة الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والمحلية وجهاز مكافحة الارهاب وقوة الرد السريع والحشد الشعبي.

وقال المصدر إن المدفعية الذكية للقوات الأمريكية تشارك بمعركة تحرير تلعفر حيث قامت بقصف مواقع للتنظيم منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم من القاعدة الامريكية في قرية كهريز ضمن ناحية زمار شمال غرب الموصل، فضلا عن مدفعية الجيش العراقي والطيران الحربي العراقي".

وأشار المصدر إلى أن "جهاز مكافحة الإرهاب حرر قريتي قزل قويو وقصر محراب بالكامل ضمن قضاء تلعفر غرب الموصل بعد انسحاب أغلب عناصر التنظيم من القريتين".

وبين أن "قوات الشرطة الاتحادية تتقدم من محور طريق سنجار-تلعفر وجهاز مكافحة الارهاب من مطار تلعفر، فيما تتقدم الفرقة 15 و 16 من الجيش العراقي من محور قرية خضر الياس، المدخل الجنوبي للقضاء، وان ألوية الحشد الشعبي تشارك مع جميع هذه التشكيلات".

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن ، في خطاب متلفز فجر اليوم ، بدء العمليات العسكرية لاستعادة مدينة تلعفر شمال العراق، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقال العبادي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تفس التوقيت تقريبا "أقولها للدواعش إما الاستسلام أو القتل".

وأوضح العبادي أن القوات العراقية كافة من جيش وشرطة اتحادية وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والقوات المحلية ستشارك في العملية العسكرية، بمساندة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

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مصراوي Masrawy

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