الاسد: الوزن العربي يساوي "صفر" في الساحة السياسية الدولية

القاهرة - (مصراوي):

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، إن الوزن العربي يساوي صفر في الساحة السياسية الدولية، دفعنا ثمنا غاليا في سوريا بسبب سياسة الهيمنة الغربية".

وأضاف الرئيس السوري، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر وزارة الخارجية، أن "قمع الدول المتمردة على الهيمنة الغربية هو هدف أساسي لمنع تراجع هذه الهيمنة".

واستطرد "الدول الصغرى هي التي تدفع ثمن الصراعات، وسوريا دفعت ثمنا غاليا مقابل إفشال المشروع الغربي في العالم.

وأشار الأسد: "صحيح أن مواقف سوريا هي جزء من أسباب الحرب عليها ولكن هناك أيضا صراع دولي وموازين قوى مختلفة"، مضيفا: "حتى روسيا لا يقبل الغرب أن تتمرد على هيمنته كما هو الحال مع سوريا وإيران وكوريا الشمالية".