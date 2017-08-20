أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الاسد: الوزن العربي يساوي "صفر" في الساحة السياسية الدولية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الاسد: الوزن العربي يساوي "صفر" في الساحة السياسية الدولية

12:50 م الأحد 20 أغسطس 2017

بشار الأسد

القاهرة - (مصراوي):

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، إن الوزن العربي يساوي صفر في الساحة السياسية الدولية، دفعنا ثمنا غاليا في سوريا بسبب سياسة الهيمنة الغربية".

وأضاف الرئيس السوري، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر وزارة الخارجية، أن "قمع الدول المتمردة على الهيمنة الغربية هو هدف أساسي لمنع تراجع هذه الهيمنة".

واستطرد "الدول الصغرى هي التي تدفع ثمن الصراعات، وسوريا دفعت ثمنا غاليا مقابل إفشال المشروع الغربي في العالم.

وأشار الأسد: "صحيح أن مواقف سوريا هي جزء من أسباب الحرب عليها ولكن هناك أيضا صراع دولي وموازين قوى مختلفة"، مضيفا: "حتى روسيا لا يقبل الغرب أن تتمرد على هيمنته كما هو الحال مع سوريا وإيران وكوريا الشمالية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأسد: المشاريع الغربية مع الإخوان والإسلام السياسي "فشلت"

    أخبار

  • الأسد: ستُكتب فصولا في التاريخ عن اصدقائنا روسيا وإيران

    أخبار

  • بوتين يبحث مع نتانياهو في سوتشي الأربعاء الملف السوري

    أخبار

  • الجيش اللبناني يحرز تقدما في معركته ضد داعش في شرق لبنان

    أخبار

إعلان

9535d2281f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة