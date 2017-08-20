أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل شرطي عراقي واصابة 2 آخرين في تفجير انتحاري شرقي تكريت

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل شرطي عراقي واصابة 2 آخرين في تفجير انتحاري شرقي تكريت

12:47 م الأحد 20 أغسطس 2017

مقتل شرطي عراقي واصابة 2 آخرين في تفجير انتحاري شرقي تكريت

أرشيفية

تكريت- (د ب أ):أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم، الاحد، بمقتل شرطي وإصابة اثنين اخرين بتفجير انتحاري بناحية العلم شرق تكريت، 170 كم شمال بغداد.وقال مصدر في شرطة ناحية العلم لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن" انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري على نقطة تفتيش للشرطة في ساحة فرسان العلم، 5كلم شرقي تكريت، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين من بينهم احد عناصر الدورية.وأوضح أن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية لمحل الحادث ونقلت القتيل والمصابين الى المستشفى.ويعد الحادث الأول من نوعه في هذه المنطقة منذ أكثر من عامين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حماس تكثف إجراءاتها الأمنية بعد تفجير انتحاري على حدود غزة ومصر

    أخبار

  • مقتل 9 من الشرطة العراقية و4 انتحاريين في هجوم شمال بيجي

    أخبار

  • اشتباكات بين البيشمركة وداعش بمحافظة صلاح الدين العراقية

    أخبار

  • احتجاز الرهائن يعرقل جهود القوات الفلبينية في ماراوي

    أخبار

إعلان

63c1897288.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة