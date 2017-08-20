مقتل شرطي عراقي واصابة 2 آخرين في تفجير انتحاري شرقي تكريت 12:47 م الأحد 20 أغسطس 2017

أرشيفية

تكريت- (د ب أ):أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم، الاحد، بمقتل شرطي وإصابة اثنين اخرين بتفجير انتحاري بناحية العلم شرق تكريت، 170 كم شمال بغداد.وقال مصدر في شرطة ناحية العلم لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن" انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري على نقطة تفتيش للشرطة في ساحة فرسان العلم، 5كلم شرقي تكريت، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين من بينهم احد عناصر الدورية.وأوضح أن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية لمحل الحادث ونقلت القتيل والمصابين الى المستشفى.ويعد الحادث الأول من نوعه في هذه المنطقة منذ أكثر من عامين.

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