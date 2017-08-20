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عالمة فلك تحذر: غدا زلزال يضرب دولا عربية (فيديو)

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عالمة فلك تحذر: غدا زلزال يضرب دولا عربية (فيديو) عالمة فلك تحذر: غدا زلزال يضرب دولا عربية (فيديو)

التحرير

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توقعت خبيرة الأبراج، نيفين أبو شالة، تعرض بعض الدول العربية لزلازل وهزات أرضية بدءً من غد الإثنين، موضحة أن أمريكا الجنوبية ستمر بصعوبات كبيرة خلال الأيام المقبلة.

وقالت أبو شالة، خلال لقائها، اليوم الأحد، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "": "الشعب العربي لديه نوع من القلق والخوف ويخشى الكسوف والخسوف"، موضحة أن الأبراج النارية ومنها الحمل سيتأثر عاطفيًا خلال الأيام المقبلة وعليه الابتعاد عن اتخاذ أي قرار.

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وتابعت: "برج الثور لديه مشكلات صحية وعائلية اعتبارًا من غدًا حتى نهاية الشهر"، مطالبة الجميع بالتقرب إلى الله خلال هذه الفترة.

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التحرير

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