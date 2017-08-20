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مصدر بالسكة الحديد: نظام التقاطر وراء حالة الارتباك بمحطات القليوبية

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مصدر بالسكة الحديد: نظام التقاطر وراء حالة الارتباك بمحطات القليوبية مصدر بالسكة الحديد: نظام التقاطر وراء حالة الارتباك بمحطات القليوبية

التحرير

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كشف مصدر بهيئة السكة الحديد بالقليوبية لـ"التحرير" أن السر وراء حالة الارتباك والزحام التي تشهدها المحطات بعد حادثة قطاري الإسكندرية هو العودة إلى العمل بنظام التقاطر.

وأوضح "المصدر" أن نظام التقاطر يعني أن تقوم المحطات بإبلاغ بعضها البعض بمغادرة القطار المتوقف على نفس الخط  برصيف المحطة تمامًا لكي يتحرك القطار القادم خلفه من المحطة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع المزلقانات وأبراج المراقبة.

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وأكد أن هذا الأمر لم يكن يحدث منذ فترة طويلة، لكن عاد للعمل به بعد حادث قطاري الإسكندرية ما يتسبب في حدوث تأخر برحلات القطارات بشكل كبير وخاصة بالمحطات الكبرى ذات الخطوط المتعددة للمحافظات (بنها وشبرا الخيمة وقليوب).

جدير بالذكر أن غالبية المحطات تشهد حالة من الارتباك والفوضى بسبب تأخر رحلات القطار وتعطل المواطنين عن مصالحهم حتى وصل الأمر إلى قيام الركاب منذ أيام  بتحطيم غرفة مدير الحركة بمحطة قطار بنها بسبب تأخر بعض القطارات لمدة تزيد عن 6 ساعات.

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التحرير

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