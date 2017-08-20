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منفذ للسلع التموينية بجامعة عين شمس استعدادًا لعيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

منفذ للسلع التموينية بجامعة عين شمس استعدادًا لعيد الأضحى

12:50 م الأحد 20 أغسطس 2017

منفذ للسلع التموينية بجامعة عين شمس استعدادًا لعيد الأضحى

منفذ للسلع التموينية

كتب محمد قاسم:أقبل العاملون بجامعة عين شمس على منفذ السلع التموينية التابع للقوات المسلحة داخل الحرم الرئيسي للجامعة بمناسبة عيد الأضحي المبارك.يشار إلى أن توفير منفذ للسلع التموينية داخل الحرم الرئيسي للجامعة جاء من خلال التعاون المشترك بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة وبالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.وقال سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، إن المنفذ يوفر السلع الغذائية واللحوم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بأسعار تنافسية تطبيقاً لسياسة الدولة في توفير الأمن الغذائى للمواطنين، وحرصاً من جامعة عين شمس على أداء دورها في خدمة المجتمع.

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