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مدبولي يطالب بوضع برامج زمنية مكثفة للانتهاء من "العلمين الجديدة"

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مصراوي Masrawy

مدبولي يطالب بوضع برامج زمنية مكثفة للانتهاء من "العلمين الجديدة"

12:49 م الأحد 20 أغسطس 2017

كتبت- ندى الخولي:

اجتمع مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاستشاريين ومسئولي شركات المقاولات العاملة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وطالب الوزير بوضع برامج زمنية مكثفة للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات في أسرع وقت.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، الشركات ببدء تنفيذ المشروعات بعد الانتهاء من عمل الجسات، وطالب استشارى مشروع الأبراج بالانتهاء من الرسومات الخاصة بالمشروع، حتى تبدأ الشركات في التنفيذ بعد إجازة العيد مباشرة.

كما طلب الوزير بإعداد دراسة لأفضل تصميمات الطرق والأعمال الصناعية لتحقيق السيولة المرورية فى المدينة مستقبلاً ومنع حدوث اختناقات.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: تتولى الشركة تنفيذ الأعمال الآتية: الممشى السياحى، وأعمال الشبكات والمرافق لمناطق (6، 7، 8، 9)، والأعمال البحرية (ألسنة حماية الشواطئ)، وأعمال تشكيل وحماية الجزر والبحيرات، وأعمال كبارى البحيرات (2 كوبرى)، وإنشاء جسر الممشى السياحى بطول 5 كم، وأعمال أبراج العلمين بارتفاع (34 دور - 148 متراً)، بجانب أعمال كبارى تقاطعات طريق مطروح جنوب العلمين.

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