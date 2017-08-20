أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية: مخالفة الحجاج لتعليمات السلطات السعودية غير جائز شرعًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية: مخالفة الحجاج لتعليمات السلطات غير جائز شرعًا

12:44 م الأحد 20 أغسطس 2017

مفتي الجمهورية: مخالفة الحجاج لتعليمات السلطات السعودية غير جائز شرعًا

شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جميع الحجاج وضيوف الرحمن المصريين للإكثار من الدعاء بأن يحفظ الله وشعبها الكريم من كل سوء، وإلى الالتزام كذلك بالقواعد والضوابط التي وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لإنجاح موسم الحج.وقال مفتي الجمهورية، في كلمته التي وجَّهها لضيوف الرحمن، الأحد: إنه لا يجوز شرعًا لأي حاجٍّ أن يضرَّ بنفسه ولا أنيسعى إلى إيصال الضرر إلى الآخرين.وأضاف مفتي الجمهورية أنه لا يجوز للحاج مخالفة القواعد والنظم التي أقرتها السلطات السعودية من تنظيمات ولوائح تحقق مصالح ضيوف الرحمن.وطالب المفتي حجاج بيت الله الحرام بضرورة الالتزام بالوصايا الشرعية، وعدم الوقوع في المخالفات والممارسات الخاطئة التي يتهاون فيها الكثير، والمتمثلة في التخلف وعدم الالتزام بمواعيد العودة، ولوائح تحديد أعداد الحجيج التي جاءت للمصلحة العامة، حفاظًا على سلامة الحجاج وتيسيرأدائهم للمناسك في سهولة ويسر.وأوضح مفتي الجمهورية أنه يجب على الحاج استحضار النيةوالإخلاص ومجاهدة النفس مع الإكثار من الدعاء، وأن أعظم مافي تلك الأيام المباركة يوم عرفة الذي ينتظره الصالحون وقد أعدُّوا السؤال واستحضروا الحاجات، فيسألون ربهم تعالىخيرَي الدنيا والآخرة مع تكرار الاستغفار والتلفظ بالتوبة.وشدد مفتي الجمهورية في نصائحه للمسلمين عامة وللحجاج على وجه الخصوص على أن هذه الأيام أيام غفران ورحمة فيجب ألا تضيع سدًى، مبشرًا حجيج بيت الله أن الله لن يُضل عبدًا التمس رضاه، ومؤكدًا أن تقوى الله خير زاد.ودعا المفتي الحجاج إلى مراعاة الالتفات إلى ما أقره مجمع البحوث الإسلامية، وأفتت به دار الإفتاء المصرية منذ سنوات من جواز رمي الجمرات طوال اليوم تخفيفًا على الحجاج خاصةً في حالات الزحام الشديد في هذا الزمان، مؤكدًا أن المشقة تجلب التيسير.وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص التهنئة إلى حجاج بيت الله الحرام الذين مَنَّ الله عليهم وأكرمهم بالتوفيق للسفر للأراضي المقدسة، والفوز بهذه النعمة العظيمة التي تهفو قلوب الكثيرين إلى الوقوف على منازل الوحي ومشاعر الدين، ويشتاقون إلى ديار سيد المرسلين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوى العاملة: بدء صرف رواتب المصريين المتأخرة بمجموعة بن لادن

    أخبار

  • "التعليم العالي" توضح حقيقة عدم اعتراف السعودية بالماجستير الطبي المصري

    أخبار

  • الصحة: وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي السعودية

    أخبار

  • الصحة: وفاة ثاني حاج مصري بالسعودية

    أخبار

إعلان

188aa37e55.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

مساء dmc - مواطن مصري يستجيب لـ مساء dmc وحالة الأم لديها 4 أطفال لديهم دمور كامل في العضلات

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة