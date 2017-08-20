مفتي الجمهورية: مخالفة الحجاج لتعليمات السلطات السعودية غير جائز شرعًا 12:44 م الأحد 20 أغسطس 2017

شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جميع الحجاج وضيوف الرحمن المصريين للإكثار من الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها الكريم من كل سوء، وإلى الالتزام كذلك بالقواعد والضوابط التي وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لإنجاح موسم الحج.وقال مفتي الجمهورية، في كلمته التي وجَّهها لضيوف الرحمن، الأحد: إنه لا يجوز شرعًا لأي حاجٍّ أن يضرَّ بنفسه ولا أنيسعى إلى إيصال الضرر إلى الآخرين.وأضاف مفتي الجمهورية أنه لا يجوز للحاج مخالفة القواعد والنظم التي أقرتها السلطات السعودية من تنظيمات ولوائح تحقق مصالح ضيوف الرحمن.وطالب المفتي حجاج بيت الله الحرام بضرورة الالتزام بالوصايا الشرعية، وعدم الوقوع في المخالفات والممارسات الخاطئة التي يتهاون فيها الكثير، والمتمثلة في التخلف وعدم الالتزام بمواعيد العودة، ولوائح تحديد أعداد الحجيج التي جاءت للمصلحة العامة، حفاظًا على سلامة الحجاج وتيسيرأدائهم للمناسك في سهولة ويسر.وأوضح مفتي الجمهورية أنه يجب على الحاج استحضار النيةوالإخلاص ومجاهدة النفس مع الإكثار من الدعاء، وأن أعظم مافي تلك الأيام المباركة يوم عرفة الذي ينتظره الصالحون وقد أعدُّوا السؤال واستحضروا الحاجات، فيسألون ربهم تعالىخيرَي الدنيا والآخرة مع تكرار الاستغفار والتلفظ بالتوبة.وشدد مفتي الجمهورية في نصائحه للمسلمين عامة وللحجاج على وجه الخصوص على أن هذه الأيام أيام غفران ورحمة فيجب ألا تضيع سدًى، مبشرًا حجيج بيت الله أن الله لن يُضل عبدًا التمس رضاه، ومؤكدًا أن تقوى الله خير زاد.ودعا المفتي الحجاج إلى مراعاة الالتفات إلى ما أقره مجمع البحوث الإسلامية، وأفتت به دار الإفتاء المصرية منذ سنوات من جواز رمي الجمرات طوال اليوم تخفيفًا على الحجاج خاصةً في حالات الزحام الشديد في هذا الزمان، مؤكدًا أن المشقة تجلب التيسير.وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص التهنئة إلى حجاج بيت الله الحرام الذين مَنَّ الله عليهم وأكرمهم بالتوفيق للسفر للأراضي المقدسة، والفوز بهذه النعمة العظيمة التي تهفو قلوب الكثيرين إلى الوقوف على منازل الوحي ومشاعر الدين، ويشتاقون إلى ديار سيد المرسلين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

القوى العاملة: بدء صرف رواتب المصريين المتأخرة بمجموعة بن لادن

"التعليم العالي" توضح حقيقة عدم اعتراف السعودية بالماجستير الطبي المصري

الصحة: وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة ثاني حاج مصري بالسعودية

إعلان

إعلان