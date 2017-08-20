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وزير خارجية فلسطين يغادر القاهرة بعد الاجتماع الثلاثي حول عملية السلام

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية فلسطين يغادر القاهرة بعد الاجتماع الثلاثي حول عملية السلام

12:41 م الأحد 20 أغسطس 2017

وزير خارجية فلسطين يغادر القاهرة بعد الاجتماع الثلاثي حول عملية السلام

رياض المالكي وزير خارجية فلسطين

كتب- طه عبيد غادر مطار القاهرة الدولي، الأحد، رياض المالكي وزير خارجية فلسطين متوجها إلى الأردن، بعد زيارة شارك خلالها فى اجتماع لوزراء خارجية والأردن وفلسطين لدعم القضية الفلسطينية وعملية السلام .أكد وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين، أن إتمام المصالحة الفلسطينية أمر حتمى وواجب، لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية، بحيث تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية على تحقيق الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية ، وجهود الرئيس أبو مازن لإتمام المصالحة الوطنية.كما ثمنوا مساعي مصر لإحياء عملية المصالحة الفلسطينية مرة أخرى، بناء على اتفاق القاهرة لعام 2011، وجهودها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة، والاتفاق على استمرار التشاور بينهم مستقبلا، واستمرار التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام.

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مصراوي Masrawy

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